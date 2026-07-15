В России отреагировали на возможное назначение Буданова министром обороны Украины

Депутат Журавлев: Слухи о назначении Буданова распространяет он сам

Распространять слухи о назначении главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны мог сам Буданов, других предпосылок для такой рокировки нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко отреагировал на данные о возможном назначении Буданова и подчеркнул, что это не повлияет на ход конфликта. Однако он назвал возможное назначение Буданова опасной рокировкой, поскольку он вел террористическую деятельность в отношении России, будучи начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

«В соцсетях почему-то муссируется тема возможного назначения террориста Буданова министром обороны Украины. Но, думаю, запускать такие слухи может только он сам, никаких других предпосылок для такой перестановки нет. Скорее, наоборот, Зеленский должен бы считать главу своей администрации своим будущим политическим соперником. По крайней мере, фамилии Залужного и Буданова во всех опросах общественного мнения неизменно опережают Зеленского», — сказал Журавлев.

В такой ситуации выгодным было бы такую фигуру не повышать, давая в руки реальные рычаги управления в виде многотысячной армии, а наоборот, услать подальше, как Залужного, или и вовсе уничтожить Алексей Журавлев первый зампред комитета Госдумы по обороне

Парламентарий подчеркнул, что Буданов, независимо от должности, будет придерживаться своих методов, считая войну с Россией своим «истинным предназначением».

«Что касается методов Буданова, то придерживаться их он будет на любой должности. Просто потому, что иначе действовать не умеет, а войну с Россией, как не раз говорил, считает своим истинным предназначением. Он хитрый и изворотливый враг, с которым нельзя вести диалог, таких можно и нужно ликвидировать», — отметил Журавлев.

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Буданова снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны. При этом информированный источник издания «РБК-Украина» тем временем опровергает сообщения парламентария.