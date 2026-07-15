Сбежавший комбриг ВСУ угрожал расправой детям

Сбежавший комбриг ВСУ Лучанов угрожал расправой детям

Подавшийся в бега командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Станислав Лучанов угрожал расправой детям. Об этом заявила жительница Калиновки, передает TSN.

«Станислав Лучанов был не только комбригом 155-й ОМБр, но и мужем одной из местных жительниц Калиновки. И эту семью очень сильно раздражали местные подростки, рассказывает мать одного из ребят», — говорится в публикации.

По словам женщины, 25 июня Лучанов подозвал ее сына к себе и пригрозил, что убьет всех детей, если еще раз услышит, как ребята шумят.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов стал фигурантом дела о похищении и убийстве двух мирных жителей Киевской области.

По версии следствия, после бытового конфликта из-за жалоб его жены на шум от мотоциклов он направил в село группу военнослужащих, которые, как утверждается, вывезли двух мужчин на полигон в Полтавской области и расправились с ними.