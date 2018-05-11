На Украине забили тревогу из-за возможного вторжения России через Крым

Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству страны с требованием разместить на границе Херсонской области и Крыма подразделение Национальной гвардии и увеличить количество силовиков в населенных пунктах, граничащих с российским полуостровом. Свое послание она опубликовала в Facebook.

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«Ситуация с безопасностью на юге Херсонской области до сих пор не улучшилась по сравнению с весной 2014 года, когда российские военные из Крыма продвинулись на несколько километров вглубь материка. На [контрольно-пропускном пункте] "Чонгар" их останавливали обычные жители украинских сел с охотничьим оружием. За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — обратилась Гопко к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову.

По ее утверждению, юг Херсонской области является «ареной активных действий страны-агрессора (так на Украине называют Россию — прим. «Ленты.ру») — информационной войны, агентурной работы, политических провокаций и так далее». В связи с этим Гопко просит разместить в Геническом районе региона подразделение Нацгвардии, создать «Крымское оперативно-территориальное объединение» (как структуру Нацгвардии), увеличить количество полицейских и передать портовый пункт «Геническ» Госпогранслужбе.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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