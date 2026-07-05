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22:15, 5 июля 2026Мир

В европейской стране заявили о катастрофической ситуации с госдолгом

Экс-премьер Франции Филипп назвал ситуацию с госдолгом в стране катастрофической
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал катастрофической ситуацию с госдолгом в стране. Об этом он высказался в ходе митинга, передает телеканал BFMTV.

«Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг — катастрофический», — заявил Филипп.

При этом, по его словам, некоторые политики, включая экс-лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основателя левой партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона, не считают это серьезной проблемой, полагая, что госдолг можно покрыть за счет будущих расходов, в том числе на образование и науку.

Ранее стало известно, что госдолг Франции по итогам первого квартала текущего года достиг рекордных 3,536 триллиона евро, впервые преодолев отметку в 3,5 триллиона евро.

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