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Украина разработала план по борьбе с «агрессией» России в Крыму

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Представительство президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) разработало проект «плана неотложных мер по противодействию российской агрессии». Об этом «Обозревателю» рассказал глава представительства Борис Бабин.

«Этот план разработан представительством президента Украины в Крыму и будет утвержден и обнародован в ближайшее время, скорее всего, в июне», — заявил он.

По словам Бабина, «после утверждения плана и определения алгоритмов его реализации представительство начнет работу над проектом указанной стратегии, результат по которому мы ожидаем до конца 2018 года».

Также чиновник указал, что в плане «предусмотрены вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму».

25 апреля в Киеве был объявлен набор в «патрульную полицию Крыма и Севастополя». «Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории. Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью. Те, кто сейчас приедут с аннексированной территории, смогут подать заявление о преступлении», — заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, сначала в патрульной полиции будут служить 60 человек, которые 14 мая на ротационной основе заступят на дежурство на границе между Крымом и материковой Украиной.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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