США предрекли возвращение Крыма Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия может вернуть Крым в состав Украины таким же образом, каким Эстонии, Латвии и Литве в 1991 году была предоставлена независимость. Заявление Волкера во вторник, 8 мая, приводит «Укринформ».

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По его словам, риторика Москвы относительно принадлежности полуострова меняться не будет, так же как и позиция Запада по этому вопросу. «Увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», — сказал Волкер.

Он признал, что проблема Крыма является «достаточно сложной» и признался, что «с большим воодушевлением» смотрит на своих предшественников, не признававших вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР.

Волкер подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не передаст Крымский полуостров Украине. Он отметил, что «крымский» пакет санкций против России был четким сигналом. «Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью, — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим», — добавил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными, что стало основанием для введения санкций. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР, оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года. Присоединение к Советскому Союзу Прибалтики и ряда других территорий было признано Западом де-факто в феврале 1945 года на Ялтинской конференции, однако юридического признания этого факта от США и нескольких других стран так и не последовало.

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