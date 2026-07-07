Получивший от Ельцина орден диктор раскрыл его слова при вручении

Диктор Березин заявил, что Ельцин вручил ему орден за личное мужество за 12-часовой эфир

Культовый советский и российский диктор, телеведущий и актер Владимир Березин рассказал об ордене, который он получил от первого президента России Бориса Ельцина. Подробности он раскрыл в выпуске программы «Мой герой», доступном на Rutube.

Диктор рассказал, что во время штурма Белого дома он 12 часов работал в эфире, за что получил от Ельцина орден за личное мужество. «Вручил [орден] и сказал: "Ваша манера спокойная помогла миру поверить в то, что мы разберемся», — передал его слова Березин.

Ранее диктор Анна Шатилова рассказала о необычных запретах на работе. В частности, дикторам запрещалось появляться в эфире в очках, а женщины должны были работать в юбках или платьях.

До этого телеведущая Арина Шарапова вспомнила о поразившем ее обычае советских дикторов. По словам Шараповой, они прятали булавки под одежду от сглаза.