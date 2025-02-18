Телеведущая Арина Шарапова рассказала о поразившем ее обычае советских дикторов

Арина Шарапова: Советские дикторы прятали булавки под одежду из-за боязни сглаза

Российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова рассказала об обычае советских дикторов, который ее поразил. В интервью для журнала WomanHit она заявила, что советские дикторы боялись сглаза и пытались защититься от него.

Ведущую спросили о том, действительно ли советские дикторы Вера Шебеко и Валентина Леонтьева советовали ей прятать булавки под одежду для защиты от сглаза. «Да, у меня был шок, когда мои прекрасные коллеги-коммунисты, которые тогда состояли в партии, вдруг стали говорить о булавках. Ну какие булавки?» — возмутилась Шарапова.

Она добавила, что никогда не носила булавки под одеждой. «Я человек верующий, и молитва, вместе с внутренней верой в себя, работают сильнее любых булавок», — заключила ведущая.

Ранее актриса и телеведущая Татьяна Веденеева назвала преимущество советского ТВ перед современным. Она отметила, что телевидение в СССР всегда предполагало «некий счастливый конец».