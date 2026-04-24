Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:40, 24 апреля 2026Интернет и СМИ

Культовый диктор советского телевидения рассказала о необычных запретах на работе

Диктор Шатилова рассказала, что ей было запрещено выходить в эфир в очках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Культовый диктор советского телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала о необычных запретах на работе. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

По словам Шатиловой, председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин тщательно следил за тем, как дикторы выглядят в кадре. «Мне нельзя было появиться в очках — запрещено. Мужчина с бородой — запрещено. (...) Женщины в брюках не должны были ходить», — уточнила диктор.

Если сотрудники телевидения, работавшие в кадре, нарушали эти запреты, то их могли не допустить до съемок. Так, однажды певице Галине Ненашевой, которая должна была петь в эфире, не дали войти в кадр, потому что она была в брюках, вспомнила Шатилова.

Ранее телеведущая Арина Шарапова рассказала об обычае советских дикторов, который ее поразил. По ее словам, сотрудники телевидения прятали под одежду булавки от сглаза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok