Культовый диктор советского телевидения рассказала о необычных запретах на работе

Диктор Шатилова рассказала, что ей было запрещено выходить в эфир в очках

Культовый диктор советского телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала о необычных запретах на работе. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

По словам Шатиловой, председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин тщательно следил за тем, как дикторы выглядят в кадре. «Мне нельзя было появиться в очках — запрещено. Мужчина с бородой — запрещено. (...) Женщины в брюках не должны были ходить», — уточнила диктор.

Если сотрудники телевидения, работавшие в кадре, нарушали эти запреты, то их могли не допустить до съемок. Так, однажды певице Галине Ненашевой, которая должна была петь в эфире, не дали войти в кадр, потому что она была в брюках, вспомнила Шатилова.

Ранее телеведущая Арина Шарапова рассказала об обычае советских дикторов, который ее поразил. По ее словам, сотрудники телевидения прятали под одежду булавки от сглаза.