Украина приготовилась к широкомасштабной агрессии России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России. Об этом рассказал заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран в интервью изданию «Тиждень».

«Эти планы вполне очевидны», — подчеркнул он.

По словам Тарана, Россия готовит вторжение по всей границе Украины, в том числе на участках рядом с Белоруссией и Крымом, но в первую очередь агрессия идет на линии соприкосновения в Донбассе (Киев считает, что самопровозглашенные республики юго-востока Украины подчиняются Москве — прим. «Ленты.ру») .

«Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно», — заявил заместитель начальника Генштаба.

В августе Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины представило несколько сценариев военной агрессии России. По одной из версий, Москва может использовать нестратегические ядерные боезаряды, запустить их можно с кораблей группировки ВМФ в Крыму. Еще одним сценарием, по мнению украинских разведчиков, является авиаудар.

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