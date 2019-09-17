Украинская разведка уличила Россию в желании усилить свои позиции на переговорах

Украинская разведка уличила Россию в ускорении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, это продиктовано желанием обеспечить российскими паспортами военнослужащих ДНР и ЛНР. Разведка называет конкретную дату завершения выдачи российских паспортов военнослужащим — 1 октября 2019 года.

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«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — полагают в ведомстве.

Разведка считает, что таким образом Россия «планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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