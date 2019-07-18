На Украине раскрыли смысл выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука счел указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса попыткой «пометить территорию». Его слова передает УНИАН.

«Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Украиной"», — заявил он.

Тука считает, что таким образом российский лидер «обозначил территорию», на которую претендует Москва. Однако он уверен, что указ об упрощенной выдаче паспортов не несет в себе военных рисков, только политические.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!