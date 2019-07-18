Украина обвинила Россию в торпедировании ее мирных усилий

МИД Украины осудил решение Москвы распространить упрощенный порядок выдачи российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНИАН.

В министерстве действия российской стороны назвали нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства.

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«Симптоматично, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Украины потребовал от России «прекратить торпедировать мирные усилия» и устранить негативные последствия своих «антиукраинских» действий.

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России, 24 апреля и 1 мая. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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