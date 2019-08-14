На Украине узнали об изъятии российских паспортов у военных ДНР и ЛНР

Командование вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отбирает российские паспорта у сержантов и солдат. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что изъятие документов происходит «под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы». При этом, как утверждается, паспорта стали активнее выдавать командирам подразделений.

В разведке считают, что таким образом их готовят к побегу на территорию России, чтобы военные могли избежать ответственности «за совершенные преступления и правонарушения, в том числе против гражданского населения на временно оккупированной территории».

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30 июля в ДНР обвинили Украину в распространении ложной информации о выдаче паспортов России жителям Донбасса. Речь шла о заявлении одного из министров, который утверждал, что ФСБ ограничила этот процесс. В республике назвали эти слова «фантазией».

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа упростил выдачу гражданства для россиян, которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева или подвергаются на родине политическому преследованию. Это стало ответом на указ российского лидера Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины. В отношении жителей не подконтрольных Киеву территорий данная процедура была упрощена еще в апреле.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с 2014 года. В 2018-м в Киеве был принят закон, в котором Россия официально была признана страной-агрессором, а руководство республик Донбасса — марионеточным правительством российских оккупационных властей. В Москве неоднократно отрицали подобные обвинения.

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