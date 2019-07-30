Украину уличили во лжи о выдаче паспортов жителям Донбасса

Миграционная служба самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о распространении киевскими чиновниками ложной информации о выдаче паспортов России жителям Донбасса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Не так давно в сети интернет появилось заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса», — говорится в сообщении миграционной службы.

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В ведомстве опровергли данное заявление и назвали его фантазией украинских чиновников. «Распространение заведомо лживых сведений — не что иное, как фантазии украинских чиновников, пытающихся запутать и ввести в заблуждение не столько граждан народных республик, сколько жителей тех территорий, которые находятся под юрисдикцией киевского режима», — считают в ДНР.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера предпринимается в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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