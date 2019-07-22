В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 июля.
«Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. (...) А санкции — дело пустое», — сказал он.
Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил о проработке антироссийских санкций. По его словам, Киев намерен усложнить процесс выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донбасса, в том числе беженцами.
Ранее Путин упростил получение паспортов жителям Донбасса, а также украинцам, жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Киев раскритиковал действия российских властей и пригрозил точечными санкциями. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев.