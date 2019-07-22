В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 июля.

«Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. (...) А санкции — дело пустое», — сказал он.

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил о проработке антироссийских санкций. По его словам, Киев намерен усложнить процесс выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донбасса, в том числе беженцами.

Ранее Путин упростил получение паспортов жителям Донбасса, а также украинцам, жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.

Киев раскритиковал действия российских властей и пригрозил точечными санкциями. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения паспортов для этнических украинцев.

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