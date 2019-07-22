Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — отметил Данилюк. Он назвал выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины нарушением минских соглашений и «спланированной провокацией».
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донбасса. Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.
Ранее Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях.
Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.