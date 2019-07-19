США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у себя в Twitter.
«Россия должна выполнять свои минские обязательства. Выдача российских паспортов украинским гражданам — прямой вызов духу минских соглашений и мера, ставящая под угрозу все усилия по возвращению мира на Украину», — сказано в посте дипломата.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский распорядился ответить на российский шаг симметрично: разработать программу, по которой этнические украинцы из других государств смогут получать украинские паспорта по облегченной схеме.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины.
Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.
Ранее Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях.
Посольство США в Киеве осудило действия России, назвав указы «абсурдными и дестабилизирующими».