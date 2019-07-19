США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у себя в Twitter.

«Россия должна выполнять свои минские обязательства. Выдача российских паспортов украинским гражданам — прямой вызов духу минских соглашений и мера, ставящая под угрозу все усилия по возвращению мира на Украину», — сказано в посте дипломата.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский распорядился ответить на российский шаг симметрично: разработать программу, по которой этнические украинцы из других государств смогут получать украинские паспорта по облегченной схеме.

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17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Ранее Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях.

Посольство США в Киеве осудило действия России, назвав указы «абсурдными и дестабилизирующими».

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