Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Об этом сообщили в Европейской комиссии (ЕК), передает газета «Известия».

Кроме того, рекомендации касаются получения обладателями таких паспортов Шенгенской визы, которая требуется гражданам России для въезда на территорию ЕС. Отмечается, что несмотря на обсуждение рекомендаций, решение об их использовании каждая страна будет принимать самостоятельно.

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Ранее стало известно о подготовке инструкций для европейских консульств по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. До этого МИД Литвы потребовал, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными. В ведомстве добавили, что если договориться о консолидированной позиции ЕС не удастся, Литва примет решение о непризнании документов в одностороннем порядке. Аналогичное решение ранее вынесло правительство Эстонии.

Президент России Владимир Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что эта мера предпринимается в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать новые удостоверения личности и пригрозили Москве точечными санкциями.

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