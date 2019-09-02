Зеленский занялся защитой Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, правительства страны и правоохранительных органов, в ходе которого назвал приоритеты оборонной политики страны. Трансляцию заседания вел телеканал «112 Украина».

По словам главы государства, главные задачи для оборонного ведомства — создание «мощной, боеспособной армии». В связи с этим он поручил новому министру обороны Андрею Загороднюку подготовить поправки в законодательство, необходимые для достижения этой цели. Также он поручил руководству ведомства разработать и утвердить «план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии».

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29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады Украины девятого созыва, в которой впервые в истории страны коалиционное большинство было сформировано одной партией. В ходе заседания депутаты рассмотрели несколько законопроектов, а также назначили новое правительство, которое возглавил экс-заместитель руководителя офиса президента по экономическим вопросам Андрей Гончарук. Занявший пост министра обороны Андрей Загороднюк до этого работал внештатным советником Владимира Зеленского и был членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда в апреле Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Власти Украины воспринимают эти события как акт агрессии со стороны России, однако в Москве подчеркивают, что Россия не является участницей внутриукраинского конфликта.

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