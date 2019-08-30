Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, главным доводом в пользу кандидатуры Авакова стал его опыт. «В условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности», — объяснил глава правительства.

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Также премьер рассказал, что команда президента Владимира Зеленского учла заслуги Авакова в обеспечении честности и прозрачности результатов президентских и парламентских выборов. Гочарук подчеркнул, что «если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти» и это касается всех членов правительства, а не только Авакова.

Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и «еще раз поговорить».

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Накануне, 29 августа, Зеленский предложил депутатам переназначить на пост министра внутренних дел Украины Авакова, который занимает эту должность с 2014 года. Позже в СМИ появилась информация, что это назначение необходимо для предотвращения государственного переворота, который готовит экс-президент Петр Порошенко.

Глава МВД Украины имел серьезный конфликт с Порошенко практически с момента вступления последнего в должность в 2014 году и активно боролся с фальсификациями на выборах главы государства. Его уровень влияния в стране неформально характеризовали как «вице-президент». Также СМИ приписывают ему контроль за националистами из «Национального корпуса», который сформировался на базе добровольческого батальона «Азов», входившего в состав МВД.

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