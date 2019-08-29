Представившегося будущим министром украинца не пустили в Раду

Мужчина пришел в Верховную Раду Украины и заявил, что его должны назначить министром. Однако охрана не впустила посетителя, потому что его имени не было в списках. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка издания «Страна.ua» Ольга Волкова.

По словам журналистки, ее коллега рассказал, что утром 29 августа в Раду не пустили волонтера Андрея Загороднюка, который позже был назначен министром обороны.

«И самое интересное — не пустили одного мужчину, который сказал, что его должны министром сегодня назначить, но также его нет списках. А вдруг это был Андрей Загороднюк?» — задалась вопросом Волкова.

Как отмечает издание, Загороднюка сначала действительно не оказалось в зале. Рада объявила перерыв. Пост министра он получил вечером.

29 августа Верховная Рада девятого созыва проводит свое первое заседание. Большинство в парламенте на досрочных выборах 21 июля получила партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа», спикером стал ее лидер Дмитрий Разумков. Рада должна утвердить новый состав правительства Украины. Премьер-министром уже назначен Алексей Гончарук, министром иностранных дел — Вадим Пристайко.

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