На Украине заподозрили Россию в подготовке ядерных ударов

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины описало сценарий военной агрессии со стороны России. Об этом сообщает «Радiо Свобода».

Украинские военные предполагают использование вооруженными силами Российской Федерации нестратегических, то есть менее мощных, ядерных боезарядов. По данным украинского Минобороны, Россия разместила в Крыму пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с такими снарядами.

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Специалисты ГУР рассказали о том, что вооруженные силы России сосредоточили на границе с Украиной более 500 единиц тактической авиации и более 400 ударных вертолетов. По их мнению, это сделано с целью нанесения гипотетического масштабного авиаудара по территории Украины.

Следующим этапом может стать наземная военная операция. «Они сегодня отказываются от бригадной системы и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне», — рассказал изданию помощник руководителя офиса президента Украины Иван Апаршин.

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Ранее Апаршин заявлял, что страна должна находить неожиданные способы для отражения агрессии, пока не сможет присоединиться к НАТО. Апаршин считает, что украинской оборонной сфере необходим «качественный прорыв», которого невозможно достичь в ближайшие несколько лет даже при условии выделения значительных средств.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

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