Организатор украинского марша на Крым назвал его цель

Организатор марша на Крым, глава запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров объяснил, что целью акции является привлечение внимания к проблемам крымских татар. Об этом он сообщил изданию «URA.ru».

«Я считаю (и это подтверждается неопровержимыми доказательствами), что в Крыму сейчас угнетают крымских татар. А Запад на это не реагирует», — заявил он.

Чубаров добавил, что никогда не признает Крым российским, даже если такой позиции будут придерживаться страны Европы.

О подготовке пешего марша на полуостров с территории Украины стало известно 6 декабря. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран. Кроме того, «Меджлис» подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур. Дата шествия пока не определена.

В России уже назвали акцию провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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