Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение. Об этом он рассказал в интервью «112 Украина».

«Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание», — считает он.

При этом Червоненко призвал президента Владимира Зеленского «остановить войну, чтобы спасти Украину». Он также заявил, что минские соглашения безальтернативны и все это понимают, а если Украина изменит их в одностороннем порядке, то станет страной-изгоем.

Ранее Зеленский выразил готовность пожать не один раз руку президенту России Владимиру Путину в случае возвращения «оккупированного Донбасса» и сто раз — за возвращение Крыма. Глава украинского государства подчеркнул, что готов на такие вещи «только ради результата», поскольку Крым «обязательно когда-то вернут».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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