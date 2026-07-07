В Польше раскрыли дальнейшие планы по поддержке Украины

Туск: Польша продолжит поддержку Украины в конфликте с Россией

Польша продолжит поддержку Украины и не намерена менять свою политику под влиянием политических эмоций или внутриполитической борьбы в стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства, передает Polsat News.

«Министры отправились туда [саммит НАТО в Анкаре] с очевидной миссией, чтобы все наши союзники знали: польская политика в отношении российско-украинской войны стабильна и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-либо политическими партиями в Польше», — сказал политик.

По словам Туска, Варшава поддерживает Киев не только из соображений солидарности и моральной ответственности, но прежде всего исходя из собственных интересов.

При этом он добавил, что некоторые польские политики намерены спекулировать на антиукраинских настроениях ради повышения популярности.

Ранее сообщалось, что Туск попросил польскую делегацию на саммите НАТО проявить осторожность в вопросе финансовой поддержки Украины. Он отметил, что «не может больше сохраняться ситуация, когда добрую волю проявляет только Варшава».