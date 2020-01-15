Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР

Одну из улиц нового жилого квартала в Симферополе (Республика Крым) назовут в честь погибшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы и координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

«Этот человек (Захарченко — прим. «Ленты.ру») навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию», — отметил Козенко.

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Решение приняла городская комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры. Автором инициативы помимо комитета «Россия — Донбасс» также является сенатор и председатель «Русской общины Крыма» Сергей Цеков.

По словам депутата, расположение улицы в микрорайоне «Крымская роза» символично, поскольку Донецк еще называют Городом миллиона роз. «Кроме того, столица ДНР — побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз», — подытожил Козенко.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в августе 2018 года. Он получил смертельное ранение при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое находилось неподалеку от его резиденции.

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