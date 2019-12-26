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Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.

По словам Высокинского, в данном случае он принципиальный противник насильственных действий, но допускает вариант с переименованием российского города. «Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — высказался мэр.

Ранее в Екатеринбурге задумались о том, чтобы переименовать улицу Ельцина в честь вождя. Подобное мнение высказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава свердловского отделения партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов. Он сообщил о скором старте сбора подписей за данную инициативу.

«Сталин для нас — образ руководителя, который работал ради народа, был абсолютно бескорыстен. Когда его хоронили, у него даже носков незашитых не нашлось», — заявил председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Улица Ельцина находится в самом центре города. С 8 апреля 2008 года ей присвоено имя первого президента России. До этого она называлась улица 9 Января.

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