Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, передает РИА Новости.

Вечером пятницы, 20 декабря, пользователи сети стали выкладывать в соцсети фотографии размещенных на фасадах зданий Москвы проекций с портретом Сталина, на которых также была надпись «Я вернусь». Известно, что такие проекции были размещены как минимум в трех местах города: в Чертаново и на нескольких участках Садового кольца.

В пресс-службе указали, что цель подобных акций заключается в привлечении внимания: «сфотографировал и разместил где-то в интернете». Там считают, что размещение портретов Сталина никак не связано с уличным искусством и «явно называется как-то по-другому». Из-за незаконного характера акций они носили кратковременный характер, отметили там.

В то же время российские политики с коммунистическими взглядами одобрили такое нарушение закона. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, эта акция является «инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил», которая «восстанавливает правду истории». Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко также счел акцию «нормальной инициативой людей».

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и вовсе предложил сделать акцию более массовой, чтобы «везде появились портреты великого полководца и нашего государственного деятеля». «Надпись "Я вернусь" означает, что Сталин, как историческая эпоха, вернется. Это возрождение социализма и возрождение мощной советской системы», — передает слова Сурайкина радиостанция «Говорит Москва».

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