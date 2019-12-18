Соловьев объяснил симпатию ДНР к Сталину

Ведущий Владимир Соловьев связал выпуск марки с изображением председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) с борьбой властей республики против нацизма. Об этом он заявил в разговоре с ресурсом «Взгляд».

«Отношение к Сталину в Донбассе понятно, потому что там идет борьба с украинскими нацистами», — объяснил ведущий симпатию властей ДНР к советскому лидеру. Он добавил, что в такой ситуации в сознании людей всплывают образы победы в Великой Отечественной войне, во время которой Советским Союзом руководил Сталин.

Говоря о возможности выпуска такой марки в России, Соловьев отметил, что этот вопрос будет необходимо решить к празднованию 75-летия Победы. Он пояснил, что эту годовщину сложно отмечать, не говоря о Сталине. «Историческая правда требует понимания и знания роли Сталина в Великой Победе», — заключил он, подчеркнув, что никто не собирается забывать о сталинских репрессиях.

О выпуске марки и конверта первого дня с портретом Сталина стало известно в среду, 18 декабря. Таким образом «Почта Донбасса» открыла филателистическую серию «Великие люди».

Ранее Соловьев заявлял о том, что возвращение образа Сталина в современную политику связано с Западом и «обслуживающими его либералами». Он выразил мнение, что представители либеральных взглядов «постоянно клевещут» на российскую историю.

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