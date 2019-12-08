Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина насчет Донбасса

Украине стоит помнить, что эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для страны. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров», — возмутился Соловьев. Он также напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина, что эскалация конфликта может привести «очень тяжелым последствиям для украинской государственности».

7 декабря совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Секретарь Совета Алексей Данилов отметил, что Киев не исключает любого развития ситуации в Донбассе после «нормандского саммита»: как мирного урегулирования, так и эскалации конфликта.

Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. Планируется, что он продлится три часа.

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