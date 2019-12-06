На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев восемь-десять, но комбинации их за сотню переваливают», — подчеркнул он.

Ранее советник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями, которые были заключены в 2015 году. В частности, его не устраивает порядок урегулирования конфликта. Украинский лидер при этом отмечал, что мира на востоке страны необходимо достичь политико-дипломатическими методами.

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