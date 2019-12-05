В Совфеде раскритиковали желание Киева отгородиться от Донбасса стеной

Заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия на саммите в «нормандском формате» не согласится на прекращение огня и обмен заключенными, не является конструктивным. Это будет невыгодно в первую очередь для Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

«Строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причем я не уверен, что [это] будет в пользу Киева. Потому что Донбасс все-таки очень крупный промышленный регион (...). И вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции», — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, строительство стены в итоге может привести к отделению Донбасса от Украины. «Мы за целостную Украину. Я надеюсь, что все-таки господин Ермак выражает свою личную точку зрения, а не официальную точку зрения президента Зеленского», — добавил парламентарий.

Ранее советник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями, которые были заключены в 2015 году. В частности, его не устраивает порядок урегулирования конфликта. Украинский лидер при этом отмечал, что мира на востоке страны необходимо достичь политико-дипломатическими методами.

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