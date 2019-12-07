На Украине увидели необходимость в уточнении минских соглашений

Минские соглашения необходимо уточнить, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводит газета Die Welt.

Ермак отметил, что нынешнее руководство Украины доказало «не только на словах, но и на деле», что соблюдает все положения договоренностей, в частности, отвод войск в согласованных пунктах по линии фронта. «При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — добавил он.

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По словам Ермака, украинская сторона надеется на поддержку Германии и Франции на запланированных 9 декабря переговорах в «нормандском формате» в Париже. Он добавил, что саммит является «первым успехом Украины и политики президента [Владимира] Зеленского».

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов.

Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. Планируется, что он продлится три часа.

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