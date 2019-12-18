В ДНР выпустили марки со Сталиным

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) выпустили почтовые марки с портретом председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается на сайте «Почты Донбасса».

Марка с изображением вождя была выпущена в рамках серии «Великие люди», а дата ее ввода в обращение приурочена ко дню рождения советского лидера. Кроме того, «Почта Донбасса» выпустила тематический конверт и создала почтовый штемпель с портретом Сталина. Номинальная стоимость марки, выпущенной тиражом в 16 тысяч экземпляров, составила 39 рублей.

Ранее Русский музей в Санкт-Петербурге оправдался за продажу шоколадок с портретом Сталина. В учреждении пояснили, что сладости, которые относятся к серии «Лидеры России», закупили арендаторы для продажи в кафетерии. При этом они не согласовывали список продукции с самим музеем. В ближайшее время десерт пообещали убрать из продажи.

13 декабря Дом актера в Воронеже отказался предоставлять местным коммунистам площадку для празднования юбилея Сталина. Это случилось после публикации открытого письма, в котором театралы города потребовали отменить мероприятие.

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