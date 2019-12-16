Русский музей оправдался за продажу шоколадок с портретом Сталина

Русский музей в Санкт-Петербурге оправдался за продажу шоколадок с портретом лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает РИА Новости.

В учреждении пояснили, что сладости, которые относятся к серии «Лидеры России», закупили арендаторы для продажи в кафетерии. При этом они не согласовывали список продукции с самим музеем. В ближайшее время десерт пообещали убрать из продажи.

Ранее один из посетителей музея опубликовал снимок с небольшой плиткой шоколада, на обертке которого изображен Сталин. «Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то (...) обалдел», — написал Вадим Фиалко в своем Facebook-аккаунте.

Публикация мужчины за сутки набрала почти 400 репостов. Люди в комментариях выразили недовольство тем, что музей продает продукцию в подобной упаковке, а также начали задаваться вопросом, появятся ли в кафетерии шоколадки с Адольфом Гитлером или Владимиром Лениным.

Ранее Дом актера в Воронеже отказался предоставлять местным коммунистам площадку для празднования юбилея Сталина. Это случилось после публикации открытого письма, в котором театралы города потребовали отменить мероприятие.

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