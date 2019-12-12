Российские театралы потребовали отменить празднование юбилея Сталина

Театралы в Воронеже потребовали отменить празднование юбилея лидера СССР Иосифа Сталина. Открытое письмо с таким требованием написал худруководитель Никитинского театра Борис Алексеев на своей странице в Facebook.

Воронежская КПРФ запланировала провести собрание в честь 140-летия со дня рождения советского вождя 21 декабря. Партия развесила в городе плакаты с датой и местом проведения награждения и концерта.

Алексеев адресовал письмо директрисе воронежского Дома актера Вере Ильяшенко. Он выложил таблицу с именами подписавших петицию людей и добавил, что ее подписали больше человек, чем вмещает в себя зал Дома актера. На момент публикации новости письмо подписали 1 тысяча 269 человек. Среди тех, кто подписал петицию — журналисты, бухгалтеры, актеры, преподаватели и фрилансеры, а также деятели культуры и искусств.

Заслуженный артист России, актер Воронежского Камерного театра Камиль Тукаев также выложил обращение к Ильяшенко в Facebook. Он отметил, что присоединять Дом актера к политическому событию — ошибка. По мнению Тукаева, актеры могут не разделять решение коммунистической партии «по нравственным историческим аспектам». Он отметил, что у многих родственники пострадали от сталинских репрессий, и призвал директрису «не вносить раздор в профессиональное сообщество таким неоднозначным решением».

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