150 тысяч человек посетили театральные мероприятия в Подмосковье

Театральные мероприятия в Подмосковье в этом году посетили почти 150 тысяч зрителей, сообщила министр культуры региона Елена Харламова. Ее цитирует РИАМО в среду, 11 декабря.

По ее словам, в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие люди» в области было организовано 55 культурно-массовых мероприятий.

«Год театра в России подходит к концу. Он стал настоящим праздником для профессионалов и любителей сценического искусства», — сказала она.

В Год театра реализован проект «Подмосковная афиша московских театров памяти Олега Табакова», в рамках которого в течение года на площадках Подмосковья прошли спектакли ведущих столичных театров, говорится на сайте областного правительства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил, что власти заинтересованы в развитии театральной жизни Подмосковья. По его инициативе правительство оказывает содействие в проведении театральных фестивалей.

В настоящий момент в регионе работают 25 театров и действуют более 1000 любительский театральных коллективов.