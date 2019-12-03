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Жители Подмосковья оценили качество и доступность учреждений культуры

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Жители Подмосковья оценили качество и доступность учреждений культуры в среднем на 90 баллов из 100, сообщила министр культуры региона Елена Харламова. Ее слова приводит РИАМО во вторник, 3 декабря.

«Независимая оценка качества учреждений культуры — не только эффективный инструмент повышения качества их услуг, но и форма диалога власти и общества», — сказала министр.

Всего в голосовании приняли участие более 130 тысяч человек, уточнила она. В частности, оценивались театры, дома культуры, библиотеки и музеи. Среди критериев — доступность информации о работе учреждений, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность работников.

Ни одно учреждение не получило оценку «неудовлетворительно», отметила Харламова.

Она выразила надежду на то, что в следующем году подмосковные объекты культуры получат максимальную оценку.

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