Воробьев наградил лучших деятелей культуры Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших деятелей культуры региона, отдельную благодарность он выразил худруку Московского областного государственного театра юного зрителя Нонне Гришаевой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

«Очень рад видеть всех наших работников культуры, домов культуры, библиотек, музеев. Открывается новый сезон. (...) У нас в области порядка 2,5 тысячи учреждений, в сфере культуры задействованы порядка 32 тысяч человек. Хочу поблагодарить вас всех за ваш труд, за вашу самоотдачу», — сказал Воробьев.

Губернатор также выразил надежду на то, что областные музеи и дальше будут востребованы у россиян.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что власти уделяют большое внимание вопросам культуры. По его словам, при поддержке правительства регулярно проводятся театральные фестивали и другие мероприятия. В этом году началась масштабная модернизация детских школ искусств, напомнил он.

В июне прошлого года первый зампредседателя регионального правительства Ольга Забралова сообщила, что на поддержку театров малых городов Подмосковья выделят около 47 миллионов рублей.

