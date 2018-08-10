Дома культуры отремонтируют в военных городках Подмосковья

Капитальный ремонт 13 домов культуры в военных городках Подмосковья планируют завершить до 2020 года, рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 10 августа.

«Ремонты домов культуры в военных городках — вопрос для нас стратегический, потому что ДК зачастую являются единственными учреждениями культуры на их территориях. В 2016 году проведен мониторинг состояния объектов культуры в военных городках и выявлена потребность в восстановлении зданий ДК и ДШИ», — сказал она.

По ее словам, недавно начались восстановительные работы в Доме офицеров 1982 года постройки в Краснознаменске. На эти цели из областной казны выделено более 250 миллионов рублей.

В Подмосковье капитальный ремонт домов культуры в военных городках проводится в плановом порядке с 2015 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал масштабную программу по реконструкции детских школ искусств и домов культуры в Подмосковье. Он подчеркнул, что учебе заведения будут отвечать самым высоким стандартам, а молодежь получит возможность творчески развиваться. Кроме того, в регионе благоустроят парки и другие общественные территории. Согласование дизайнерских решений происходит при активном участии местных жителей, отмечается на сайте областного правительства.