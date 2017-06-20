Подмосковным театрам выделят 47 миллионов рублей на премьерные спектакли

Около 47 миллионов рублей выделено театрам малых городов Подмосковья из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на поставку новых спектаклей, сообщила первый зампредседателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова приводит телеканал «360» во вторник, 20 июня.

Финансирование получили 14 муниципальных театров, а также государственный Московский областной театр драмы и комедии Ногинска. Выделенные средства позволят каждому из них ввести по три новых спектакля, причем два из них будут детскими, уточнила Забралова.

В Мособласти работают 24 муниципальных и пять государственных театров. В 2016-м спектакли под руководством местных режиссеров посмотрели более 1,1 миллиона человек, сообщает телеканал.

С 27 июня по 7 июля в подмосковной усадьбе Станиславского в Любимовке пройдет фестиваль губернских театров. Гости мероприятия смогут принять участие в «Вишневом квесте», созданном актером Сергеем Безруковым по мотивам произведения «Вишневый сад». В рамках него также будут пройдут лекции известных деятелей театра, таких как Юрий Бутусов, Эймунтас Някрошюса, Кирилл Крок.