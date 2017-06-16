В Подмосковье откроется фестиваль театров

В подмосковной усадьбе Станиславского в Любимовке откроется фестиваль губернских театров. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает телеканал «360».

«Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров» — это смотр, в рамках которого будут показаны самые интересные, яркие постановки областных театров. Он начнет свою работу 27 июня и продлится до 7 июля.

В этом году участниками мероприятия станут Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета со спектаклем «Сон об осени», Казанский академический русский большой драматический театр им. Качалова со спектаклем «Безумный день, или Женитьбы Фигаро», Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского со спектаклем «#ТОДАСЕ».

Постановки будут показаны на сцене Московского Губернского театра и усадьбы Станиславского.

Гости смогут принять участие в «Вишневом квесте», задуманным актером Сергеем Безруковым по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад».

В рамках фестиваля также будут пройдут лекции известных деятелей театра, таких как Юрий Бутусов, Эймунтас Някрошюса, Сергей Безруков, Кирилл Крок.

10 июня в парковой зоне музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» впервые прошел Фестиваль национальных видов спорта «Русский мир».