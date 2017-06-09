В Подмосковье впервые пройдет фестиваль национальных видов спорта

Фестиваль национальных видов спорта «Русский мир» впервые пройдет в парковой зоне музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня», в пятницу, 9 июня.

В рамках мероприятия, которое состоится 10 июня, пройдут мастер-классы и соревнования по этническим видам спорта. Кроме того, запланированы состязания по дзюдо, самбо, армейскому рукопашному бою, борьбе на кушаках, петушиные бои и другие национальные единоборства стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также там установят мобильную площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где можно будет выполнить нормативы.

Специальным гостем развлекательной программы станет группа «Земляне», уточняет издание.

25 мая Верховная Рада Украины дала определение национальным видам спорта и причислила к ним боевой гопак. Проект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте» был принят во втором чтении и в целом на пленарном заседании украинского парламента. Решение поддержали 227 парламентариев.