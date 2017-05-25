Украина признала гопак национальным видом спорта

Верховная Рада Украины дала определение национальным видам спорта и причислила к ним гопак, передает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении и в целом на пленарном заседании Рады в четверг, 25 мая. Его поддержали 227 парламентариев. Согласно тексту документа, национальными являются те виды спорта, что основаны на культурных традициях страны, уточняет агентство.

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«Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты», — сказал председатель Рады Андрей Парубий.

Законодательная процедура Украины предусматривает принятие законопроекта в трех чтениях, после чего его должен подписать председатель Верховной Рады, а затем президент страны, что придает документу силу закона. Однако если при обсуждении во втором чтении у депутатов нет предложений и поправок к тексту, они могут проголосовать за принятие законопроекта во втором чтении и в целом. После этого он направляется на подпись спикеру и главе государства.

В апреле стало известно, что Верховная Рада приняла проект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте». Отмечалось, что целью законопроекта является законодательное закрепление статуса национальных видов спорта. В частности, к ним предполагалось отнести боевой гопак, рукопашный бой и хортинг (бой, корни которого, как утверждается, восходят ко временам Запорожской Сечи — прим. «Ленты.ру») .