Боевой гопак сделают национальным видом спорта на Украине

Верховная Рада Украины приняла за основу проект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте». Согласно новой норме, боевой гопак может быть признан национальным видом спорта. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает «Украинский интерес».

«За годы независимости Украины начали восстанавливаться и развиваться виды спорта, которые выросли из украинских традиций. В частности, боевой гопак, спас (спортивный ножевой бой — прим. «Ленты.ру»), рукопашный бой, хортинг (бой, корни которого, как утверждается, восходят ко временам Запорожской Сечи — прим. «Ленты.ру») и тому подобное», — прокомментировал решение депутатов министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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Чиновник отметил, что целью законопроекта является законодательное закрепление статуса национальных видов спорта. «Потому что больше нигде, как в Украине, эти виды спорта не будут развиваться», — признал Жданов.

После принятия проекта спикер Рады Андрей Парубий отметил, что сам занимался боевым гопаком, передает телеканал «112 Украина». Он также пожелал, чтобы решение парламентариев помогло развитию самобытных видов единоборств.