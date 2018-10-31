Воробьев поручил организовать новый театральный конкурс

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать конкурс муниципальных театров. С такой инициативой он выступил на встрече с театральными деятелями в Химках, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В театре работают не только актеры, но и звукорежиссеры, те, кто занимаются костюмами, светом, звуком. Мне кажется, театральный конкурс позволил бы поддержать все эти профессии, выделить лучшее в них. Такой конкурс мы обязательно проведем в следующем году», — сказал Воробьев.

5 сентября глава региона наградил лучших деятелей культуры области, отдельную благодарность он выразил худруку Московского областного государственного театра юного зрителя Нонне Гришаевой. Ранее он неоднократно отмечал заинтересованность властей в развитии театральной жизни Подмосковья. По его словам, правительство поддерживает различные культурные инициативы, в частности, оказывает содействие в проведении театральных фестивалей.

Сегодня в регионе работают 25 театров и действуют более 1000 любительский театральных коллективов. С начала года спектакли посетили более 300 тысяч человек, отмечается на сайте областного правительства.