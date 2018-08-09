Подмосковье присоединится к акции «Ночь кино»

Свыше 25 тысяч зрителей более чем на 100 площадках Подмосковья смогут принять участие во всероссийской акции «Ночь кино», мероприятие состоится 25 августа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 9 августа.

«Московская область принимает участие в акции третий год», — подчеркнула министр культуры региона Оксана Косарева.

По словам министра, в этом году официальными участниками акции стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. По сравнению с 2016 годом, когда акция была проведена первый раз, количество ее участников возросло в 10 раз, добавила она.

Основной программой «Ночи кино» являются бесплатные показы лучших российских фильмов – победителей народного онлайн-голосования. Специальным мероприятием акции в Подмосковье станет концертная программа заслуженной артистки РФ, художественного руководителя Московского областного государственного театра юного зрителя Нонны Гришаевой, уточняется в сообщении.