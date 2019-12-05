В российском регионе приведут в порядок 100-летнее здание театра

В Новосибирске планируется провести модернизацию областного театра кукол. Об этом сообщил замминистра культуры региона Евгений Сазонов, передает ТАСС.

Отмечается, что учреждение располагается в здании, построенном в начале прошлого века. Изначально в постройке, спроектированной архитектором Андреем Крячковым в 1909-1912 годах, располагалась Городское начальное училище. Известно, что в настоящее время здание имеет статус регионального памятника архитектуры.

«В рамках нацпроекта "Культура" у нас в ближайшие годы планируется капитальный ремонт театра кукол», — заявил Сазонов, однако не уточнил сроков реализации запланированных работ.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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