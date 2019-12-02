В российском селе открыли библиотеку с ткацкими станками

В селе Янишполе Кондопожского района в Карелии открыли первую модельную библиотеку, отвечающую всем современным стандартам. Об этом сообщила директор центральной районной библиотеки Антонина Ефремова, передает ТАСС.

Помимо книжного фонда в учреждении также доступны два ткацких станка — для гобелена и для шерсти, две швейных машинки, гончарный круг, 3D-принтер и 3D-ручки, верстальная машина и машинка для валяния шерсти. Также там планируется установить муфельную печь для обжига глиняных изделий.

«Это пространство с инструментами и оборудованием для тех, кто любит что-то делать своими руками», — заключила Ефремова. По ее мнению, новое заведение будет пользоваться популярностью у местных жителей. Отмечается, что уже сейчас есть желающие освоить какое-либо из ремесел.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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